Москва, , 17:58 — REGNUM Урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн тонн, в том числе урожай пшеницы — 85,896 млн тонн. Такие уточнённые данные представил 26 февраля Росстат.

Ранее ведомство оценивало урожай зерна за минувший год в 132,9 млн тонн.

Таким образом, урожай 2020 года стал вторым по величине в постсоветской истории России. Рекордный урожай в 135,54 млн тонн был собран российскими аграриями собрали в 2017 году.

По данным Росстата, в минувшем году основная доля зерна (69,8%) была выращена в сельхозорганизациях, 29,6% от общего объёма зерна собрали фермеры.

Напомним, в 2019 году урожай зерна в России составил 121,2 млн тонн, в том числе урожай пшеницы — 74,45 млн тонн.