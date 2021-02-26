Краснодар, , 17:58 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 14 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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В соответствии с документом, в местах массового пребывания, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей необходимо соблюдать масочный режим. Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В регионе по-прежнему действует запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении, число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек. Режим самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет и раждан, имующих хронические заболевания.

На 26 февраля на территории края подтверждено 38 117 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 671,6.