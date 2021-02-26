Вашингтон, 26 февраля 2021, 17:57 — REGNUM Израильские военные были предупреждены Соединёнными Штатами о готовящемся авианалёте на объекты в Сирии, сообщает 26 февраля Axios.
По данным источника портала, израильтян американцы предупредили ещё утром 25 февраля в ходе переговоров.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 февраля американская авиация нанесла удар по проиранскому объекту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 17 человек.
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