Москва, , 17:57 — REGNUM Власти РФ проспали тему с рекультивацией мусорных полигонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал версию о том, что граждан РФ заставят платить по 32 рубля в год за рекультивацию мусорных полигонов.

«Рост сборов на 32 рубля в год действительно не критичен, но и бесперспективен. Рост потребления приводит к дефициту полигонов захоронения, а варварский сбор и хранение твердых бытовых отходов усугубляет эту проблему, входя в явный диссонанс с европейской модой на раздельный сбор отходов и строительство экологически безвредных мусоросжигательных заводов. В этих условиях 32 рубля как стартовая сумма приемлема, но ее увеличение будет стремительным и постоянным», — сказал Ордов.

При этом он уточнил, что дефицит бюджета 2021 года действительно заставляет не разбрасываться государственными деньгами, а выбирать направления расходования, исходя из приоритетов социального и экономического развития.

«Сам факт необходимости сбора на рекультивацию полигонов говорит о том, что «проспали» эту проблему, — сказал Ордов. — Недостаточная прозрачность мусорного бизнеса и монополизм привлекали в эту отрасль не инвесторов, а рантье, готовых лишь изымать деньги, а не развивать бизнес. Таким образом, за нерасторопность в этой сфере придется снова всем скинуться. Возможно, государство могло бы обеспечить переформатирование этого бизнеса, чтобы появились долгосрочные инвесторы, имеющие доступ к дешевому фондированию, реализующие долгосрочную общественно значимую программу развития отрасли мусоропереработки. В этом направлении мы очень сильно отстали от развитого мира и современных технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме призвали внимательно рассчитать повышение тарифов на вывоз коммунальных отходов.

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