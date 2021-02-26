Москва, , 17:56 — REGNUM В России насчитываются сотни старых брошенных свалок, хозяев которых уже невозможно найти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил председатель тамбовского регионального отделения «Партии Роста», генеральный директор мусороперерабатывающего комплекса Игорь Блюм. Так он прокомментировал информацию о том, что Минприроды РФ будто бы предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов.

«Включение в тариф расходов на рекультивацию полигонов — мера непопулярная, но необходимая, — сказал Блюм. — До сих пор средства на эти экологические мероприятия фактически нигде не были предусмотрены. Деятельность предприятий, эксплуатирующих полигоны, строго регламентируется, прибыль, которая включается в тариф, ограничена 5%, и она не покрывает будущие затраты на рекультивацию».

В результате, как пояснил Блюм, в стране сотни старых брошенных свалок, хозяев которых уже невозможно найти.

«Рекультивировать их придётся за счет бюджета или экологического сбора. 32 рубля в год — это обоснованная сумма, и она вполне по силам потребителю, — сказал Блюм. — Но этих денег хватит, чтобы рекультивировать те полигоны, которые сейчас работают, и не плодить новые брошенные свалки. При этом рекультивация должна проходить по всем тем строгим правилам, которые сейчас утверждены и действуют. Это и проект, и экологическая экспертиза, и выполнение всех необходимых этапов».

Как полагает Блюм, включение расходов на рекультивацию в тариф должно подразумевать полную прозрачность всех процессов и подотчетность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме негативно отнеслись к планам переложить на граждан РФ рекультивацию мусорных полигонов.

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