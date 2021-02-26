Москва, 26 февраля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Массовое банкротство мелких предприятий в РФ отразится на прибылях российского банковского сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова, который сказал, что в 2021 году рост банковского сектора РФ составит 7−8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

«Нужно понимать, что прибыль — это расчётный показатель. Особенно для банков. Банки начисляют проценты по кредитам, формируют резервы на возможные потери, — сказал Любич. — Можно расширять долговую нагрузку, искусственно начислять проценты, хотя сам кредит заёмщик вернуть не сможет, формировать резервы ниже реальных потерь. В рамках закона, конечно. В этой связи у банков широкое поле для демонстрации прибыли. Но у этого два побочных эффекта. Во-первых, из оборотного капитала предприятий вымываются средства. Во-вторых, когда долги превышают сформированные резервы, начинается кризис. Ожидается банкротство 10% предприятий в России. Конечно, преимущественно мелких».

Как полагает Любич, эхо этих банкротств обязательно скорректирует чуть позже ту прибыль, которую банки показали в 2020 и покажут в 2021 годах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, банковский сектор РФ может рассчитывать на усиление бизнес-активности реального сектора.