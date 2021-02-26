Москва, , 17:53 — REGNUM В 2021 году число банкротств потребителей МФО возрастет и негативно отразится на работе этих компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ выросла доля просроченных микрозаймов.

«Займы МФО в сравнении с любыми другими кредитными организациями из-за высоких процентов остаются самыми рискованными. Как правило, ими пользуются в крайних и безвыходных ситуациях. Выплата долгов по микрозаймам соответственно происходит по остаточному принципу. Люди в первую очередь стараются своевременно погасить задолженность по ипотечным платежам, автокредитам и прочим займам на дорогостоящие приобретения. Микрозаймы оплачиваются в последнюю очередь. К тому же нередко их берут в преддверии запуска процедуры банкротства, заведомо не планируя выплату», — сказал Головченко.

По его словам, из-за колоссального падения уровня доходов населения, вызванного ростом безработицы и падением спроса на товары и услуги, потребность в микрозаймах возросла, а возможность и желание их выплачивать, наоборот, уменьшились.

«Также права коллекторов, услугами которых раньше активно пользовались МФО, теперь жестко ограничены законодательством. Введен запрет на прямые угрозы и распространение ложной или негативной информации в адрес должников по кредитам. Лишившись одного из эффективных инструментов давления на должников, микрофинансовые организации все чаще безвозвратно лишаются своих средств, — сказал эксперт. — Я считаю, что в 2021 году число банкротств потребителей МФО возрастет и негативно отразится на работе этих компаний, что снова, как и в конце 2020 года, приведет к банкротству многих из них».

По его мнению, свои позиции сохранят только МФО, подконтрольные крупным банкам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что МФО пойдут на реструктуризацию части долгов, что сгладит остроту проблемы.

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