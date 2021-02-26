Москва, , 17:51 — REGNUM В настоящее время руководители российских микро, малых и средних компаний могут вести учет самостоятельно или с помощью бухгалтера на аутсорсинге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил председатель Мурманского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ каждый второй бизнесмен обходится без бухгалтера и ведет учет сам.

«Раньше, до введения УСН и ЕНВД, предприятия критично зависели от качества работы бухгалтера, — сказал Пальченко. — Любая ошибка могла в буквальном смысле разорить предприятие. Только в странах с развитой экономикой бухгалтер исполняет свои прямые обязанности — ведет учет и аналитику. В России же с 1990-х и начала нулевых бухгалтер должен был быть больше юристом, чем экономистом, и его задачей было правильно начислить налоги, чтобы инспекция не «убила» предприятие».

После того как государство ввело ЕНВД и УСН для предприятий малого и среднего бизнеса, эта проблема исчезла. Как пояснил предприниматель, начислять налоги стало проще.

«Налоговая стала намного спокойнее, а про предприятия на УСН, где налоги начисляются от выручки, она, кажется, вообще забыла, — сказал Пальченко. — Соответственно снизились и расходы МСБ на ведение учёта. В настоящее время руководители микро, малых и средних компаний могут вести учет самостоятельно или с помощью бухгалтера на аутсорсинге. При этом внешние бухгалтеры часто снижают цену своих услуг за счёт того, что оказывают их в «серую». И по бумагам выходит, что руководитель предприятия делает учёт как бы самостоятельно».

Но для предприятий на общей системе налогообложения, как подчеркнул эксперт, ничего особо не изменилось.

«Им по-прежнему нужны профессиональные бухгалтеры, чтобы правильно начислить НДС и так далее», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российский предприниматель может обойтись без бухгалтера или штата бухгалтеров при ведении бизнеса, только если применяются специальные режимы налогообложения.

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