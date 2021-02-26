Москва, , 17:50 — REGNUM В настоящее время в России каких-либо критических признаков перегрева ипотечного рынка не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний Дмитрий Панов.

«С учетом продолжения действия программы льготного ипотечного кредитования мы ожидаем некоторого роста объемов выдачи ипотечных кредитов до середины 2021 года, — сказал Панов. — Есть все основания полагать, что после июля-месяца эта программа в текущем ее виде будет прекращена. Однако появятся особые предложения — для регионов с низкими показателями градостроительной активности; для наиболее нуждающихся категорий населения в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодых семей с детьми; для покупателей объектов индивидуального жилого строительства».

По словам Панова, на сегодняшний день каких-либо критических признаков перегрева ипотечного рынка не наблюдается.

«Об этом можно судить по показателю доли просроченной задолженности от 90 дней в общем кредитном портфеле банков. По данным профильных ведомств, сейчас он находится на приемлемых уровнях — порядка 1,4%, — сказал эксперт. — При этом определенную обеспокоенность у участников ипотечного рынка вызывает рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%). Если в середине 2020 года доля таких кредитов составляла 22%, то к концу года — уже свыше 40%».

Однако, как пояснил Панов, банки уже реагируют на данную ситуацию возросшим количеством отказов клиентам по одобрению ипотеки с первоначальным взносом менее 20%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, приближающийся к перегреву ипотечный рынок РФ провоцирует необоснованный рост цен на недвижимость и создает риск резкого ухудшения качества банковских кредитных портфелей.