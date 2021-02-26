Иваново, , 17:48 — REGNUM В Ивановской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на женщину и похищении её трёхлетней дочери. Пострадавшая госпитализирована, ребенок в настоящее время находится в безопасности, сообщили в пресс-службе СКР 26 февраля.

Днём 26 февраля в больницу была доставлена молодая женщина с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, к ней домой пришёл неизвестный ей мужчина, нанес ей ножевые ранения, поджёг квартиру и скрылся, забрав трёхлетнюю дочь пострадавшей.

«Благодаря совместно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлено местонахождение ребенка. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает. В настоящее время мужчина, подозреваемый в совершении преступления, задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

По факту нападения следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.