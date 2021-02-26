Курск, , 17:48 — REGNUM В Железногорском районе Курской области прокуратура через суд добилась установлении факта работы 105-летней местной жительницы в тылу в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В прокуратуру обратилась 105-летняя местная жительница с жалобой на то, что ей отказались выдавать удостоверение труженицы тыла. В комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области заявили, что доказательств того, что женщина работала в тылу в военные годы, у неё нет.

Во время Великой Отечественной войны женщина работала в колхозе в Хомутовском районе Курской области. В июле 1970 года по нормам ранее действующего законодательства ей была установлена трудовая пенсия по старости. С 1992 года размер её пенсии определяется с учетом времени работы в годы Великой Отечественной войны. Факт работы в колхозе во время войны подтвердили и свидетели.

В суд направили иск с требованием обязать комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области выдать пенсионерке удостоверение «Труженик тыла». Требования прокурора были удовлетворены. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.