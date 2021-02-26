Москва, , 17:48 — REGNUM То, что российские МФО столкнулись с ростом просроченной задолженности, объясняется в числе прочего ухудшением финансового состояния заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Причин роста просроченной задолженности МФО несколько. Во-первых, это общее ухудшение финансового состояния заемщиков из-за пандемических проблем. Ухудшение статистики возвратов займов в срок наблюдается не только в сфере микрокредитования, но и в традиционной банковской сфере, — сказал Ковригин. — Во-вторых, причиной ухудшения статистики возвратов стало перераспределение клиентов. В условиях политики «дешевых денег» и снижения средних процентов по банковским кредитам многие добросовестные заемщики перешли к банкам».

Об этом, как пояснил Ковригин, свидетельствует статистика Банка России: в пандемический 2020 год объём кредитования физлиц банками увеличился на 13%.

«Микрокредитование все чаще рассматривают не как «деньги на пару дней до зарплаты», а как возможность кредитоваться и перекредитоваться тем, кому банки отказали, — сказал Ковригин. — Отсюда и общее ухудшение контингента клиентов МФО».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2021 году объемы просроченной задолженности по микрозаймам могут вырасти еще больше.

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