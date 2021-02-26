Москва, , 17:47 — REGNUM Действия российского государства расходятся с его обещаниями о поддержке бизнеса. Об этом 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель центра профессионального образования Аркадий Мурзаев.

«Все жители РФ испытывают искреннее разочарование, попробовав свои силы в предпринимательстве, — посетовал он. — Главным образом потому, что реальные действия государства в лице различных его органов расходятся с их же словами о поддержке. Налоговая служба по малейшему вопросу, например из-за непередачи квитанции о приеме документов, может моментально заблокировать счет без всякого предупреждения. А процедура разблокировки небыстрая. И плевать хотел конкретный исполнитель в ФНС, что у вас есть работники, что вы можете понести из-за остановки деятельности убытки гораздо большие по размеру, чем не доставленная квитанция».

Любой банк, как подчеркнул эксперт, может отказать бизнесмену в кредите, толком не объясняя, почему. При этом тарифы на банковские услуги постоянно растут и взымаются без колебаний.

«А самое главное, что невозможно предугадать, что государство придумает в очередной раз для того, чтобы предпринимателям жизнь медом не казалась, — добавил предприниматель. — Та же самая маркировка продукции, которая якобы кого-то от чего-то защищает. На сегодняшний день с помощью акцизных марок и целой ЕГАИС остановить теневой оборот алкоголя в стране так и не удалось! А что тогда даст простая маркировка, кроме повышения издержек у лояльных производителей? Или манипуляции с налоговыми режимами? Почему именно сейчас потребовалось отменять ЕНВД? Неужели это было так принципиально важно?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее положение российского бизнеса оценил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

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