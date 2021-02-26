Лондон, , 17:50 — REGNUM Великобритания одобряет авиаудары США по вооруженным группам, представляющим угрозу коалиции. Об этом написал в своем Twitter 26 февраля глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Великобритания поддерживает ответный удар США по вооружённым группировкам, которые атакуют базы коалиции в попытках ослабить регион. Мы осознаем опасность, исходящую от ополченцев, и одобряем стремление США сотрудничать с партнерами с целью устранения рисков», — заявил Рааб в своем Twitter.

Отметим, что министр решил не употреблять слово «Сирия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что США нанесли авиационный удар объекту в Сирии, который якобы принадлежит вооруженным силам Ирана. Эта операция стала ответом на серию нападений на американские объекты в Ираке.