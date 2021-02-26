Москва, , 17:45 — REGNUM Наиболее пессимистично в настоящее время в России выглядят бизнесы, которые предлагают товары или услуги не первой необходимости — туризм, развлечения и досуг, спорт, продажи, бьюти-сфера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

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«Мы наблюдаем сильное сокращение спроса на продукцию и услуги, что приводит к сокращению выручки в малом и среднем бизнесе и закрытию предприятий, — сказал он. — Например, возьмем строительство. Здесь мы наблюдаем снижение спроса на офисные помещения, предложения квартир рядом с этими офисами, а также на коммерческие площади в торговых центрах. Строительная отрасль является наиболее большой и неоднородной и при этом наименее автоматизированной из всех отраслей. Любая приостановка деятельности здесь критична».

Коронавирус, как пояснил Порочкин, ударил по большинству отраслей мировой экономики, причем в некоторых случаях даже сильнее, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. И российская экономика не стала исключением.

«После первой волны пандемии худшее, что могло произойти, уже произошло: множество компаний закрылось и закрывается, люди потеряли бизнес, работу или часть заработка, потребительский спрос понизился, — сказал эксперт. — На мой взгляд, экономическое восстановление может растянуться на несколько лет. Если говорить об упавшем потребительском спросе и о сокращении платежеспособности населения в целом, то наиболее пессимистично выглядят бизнесы, которые предлагают товары или услуги не первой необходимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кричевский заявил, что в том, что у предпринимателей падает выручка, нет ничего удивительного, если посмотреть на курс основных валют и показатели реальной продуктовой инфляции.

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