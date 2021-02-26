Москва, , 17:51 — REGNUM Возможности для снижения ипотечной ставки в России исчерпаны. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Эксперт отметил, что доходность облигаций федерального займа, размещаемых на пятилетний срок с начала 2021 года, выросла более чем на 0,9%. Данный вид ценных бумаг рассматривается в качестве главного опережающего индикатора стоимости фондирования ипотеки. Рост их доходности указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан.

«В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок», — сказал Гольдберг.

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