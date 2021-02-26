26 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Зло, сохраняя своё ядро, переходит от одного носителя к другому — меняет тела, но не свою экзистенцию. И пока не будет повергнуто окончательно, оно станет порождать бесчисленное множество отражений, теней, отпрысков. Такова бесконечная игра с дьяволом — и оттого столь живуч фашизм, принимающий то одну, то другую форму. Суть его постоянна. Чудовищно постоянна.

Платон Беседин, , 18:31 — REGNUM Любопытную статью на днях опубликовал обозреватель CNN Лев Голинкин. США после окончания Второй мировой войны аккумулировали у себя на территории значительное число нацистов, сторонников Гитлера. Америка дала им не только политическое убежище, но и вовлекла в процессы, позволившие в дальнейшем усилить мощь своей страны.

Обыкновенный Фашизм Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот что заявляет Голинкин: «Мы не просто дали им убежище — в некоторых случаях мы приветствовали и защищали их, скрывали от правосудия. Уже давно пора это признать». И это, действительно, так. Однако, уверен, никакого признания и разоблачения не будет. США по-прежнему официально признают сотрудничество с нацистами лишь в рамках операции «Скрепка». Со временем, вероятно, укроют в тени и его.

Меж тем массы нацистских преступников переместились в США после войны. И в Америку в целом — в Северную и Южную. Однако сотрудничали они только с Вашингтоном. Эти бывшие нацисты, повинные в преступлениях против десятков миллионов людей, вели отнюдь не такой образ жизни, какой показан в экранизации Стивена Кинга «Способный ученик». Они не уединялись, не предавались аскезе, а успешно и плодотворно трудились на американское правительство. И в области идеологии, и прежде всего в сфере военного дела.

Один из примеров. Речь идёт о как минимум 120 учёных из Третьего рейха. В частности, ракетостроитель Вернер фон Браун. После переезда в Америку — в Германии было сотрудничество с Адольфом Гитлером — он трудоустроился в NASA. Ему США обязаны отправкой ракеты на Луну.

То же, кстати, касается и японцев. Можно вспомнить специальный «Отряд 731», занимавшийся исследованиями в области биологического оружия. Опыты проводились на людях и отличались предельной жестокостью. Однако американцы не осудили членов «Отряда» — не осудили из-за того, что его разработки они присвоили себе. А глава 731 Сиро Исии, получив в США по ходатайству генерала Макартура иммунитет от преследований, так и не предстал перед Токийским судом и не понёс наказания за военные преступления. Свои исследования он продолжал в американском Мэриленде.

Список можно продолжать бесконечно. Очевидно, что величие США в некоторых его аспектах во многом основано на достижениях Третьего рейха. Это бизнес-психология, когда вместо того, чтобы осудить преступников и злодеев, их ставят на службу для совершения ещё больших злодеяний и преступлений.

При этом нацизм Третьего рейха, сколько бы нас сейчас ни убеждали в обратном, не стал отпочковавшимся элементом Запада, его пятой ногой, приделанной к динозавру. Нет, в некоторых проявлениях он, наоборот, явился порождением и логическим следствием процессов, происходивших там. Это не классическое «в семье не без урода», но скорее воспитание злого, однако весьма любимого сына, который затем восстал против отца. В глубине Запада есть понимание его союза со злом, но уже давно и настойчиво оно вытесняется на обочину сознания, чтобы никто никогда не смел заикаться о фашизме в том или ином проявлении.

Та же евгеника, например, которая в 20—40-е года прошлого века, расцветала отнюдь не в Германии, а в США. Там было насильственно стерилизовано более 70 тысяч американских граждан. Правительство сочло их неблагонадёжными и представляющими угрозу для выживания рода. Данное зверство — самая демократичная и справедливая Конституция в мире уже действовала — оправдывал и вдохновлял один из самых известных и уважаемых юристов Америки, Оливер Уэнделл Холмс, заявлявший: «Для всего мира было бы лучше, если бы общество не ждало, пока неполноценные будут осуждены за преступления или умрут с голоду из-за собственного слабоумия, а чтобы не позволяло тем, кто явно неполноценен, плодить себе подобных. Трёх поколений вполне достаточно».

Можно оценить и архивные хроники, представляющие нам собрания американских фашистов в 30-х годах прошлого века. Можно изучить соответствующие документы, рассказывающие, как американские компании вкладывали огромные средства в гитлеровскую Германию.

Хрестоматийны слова экс-президента Имперского банка Ялмара Шахта, который во время Нюрнбергского процесса в беседе с американским адвокатом заявил: «Если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогли перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе. Вы обязаны будете предъявить обвинение американцам. Автозавод «Опель», например, ничего не производил, кроме военной продукции. Владела же этим заводом ваша «Дженерал моторс». Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией, Японией, вела свой бизнес американская телекоммуникационная компания ITT. Не остановил производство во Франции после оккупации ее немцами автогигант «Форд», при этом особое покровительство деятельности «Форда» в Европе оказывал лично Герман Геринг, возглавлявший промышленный концерн «Рейхсверк Герман Геринг». Ну, а Генри Форда Гитлер вообще называл своим вдохновителем.

Зафиксируем: американское величие, американская доктрина частично связаны с нацистскими историями. Они одновременно питают и питаются ими. Отсюда и этот знаменитый modus operandi США — как новый фашизм.

Прекрасно об этом сказал Чарльз Буковски — американский классик, родившийся в Германии. Настоятельно рекомендую прочесть его небольшой рассказ, озаглавленный знаком свастики. Он о похищении американского президента, в тело которого пересаживают мозг Гитлера. Намёк очевиден.

Всё вышесказанное, собственно, не означает, что Америка ничего не сделала для победы над Гитлером, или что это нацистское государство. Нет, но всегда необходимо помнить, что зло, сохраняя своё ядро, переходит от одного носителя к другому — меняет тела, но не свою экзистенцию. И пока не будет повергнуто окончательно, оно станет порождать бесчисленное множество отражений, теней, отпрысков. Такова бесконечная игра с дьяволом — и оттого столь живуч фашизм, принимающий то одну, то другую форму. Суть его постоянна. Чудовищно постоянна.