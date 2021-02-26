Рязань, , 17:41 — REGNUM Доследственную проверку по факту получения женщиной травм в результате падения наледи с надземного пешеходного перехода в Рязани организовали в региональном Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе ведомства.

Глыба льда пробила крышу иномарки напротив Центрального автовокзала, пассажирка получила сотрясение мозга. Следователи установят конкретных лиц, ответственных за проведение работ по очистке пешеходного перехода от снега и наледи, действиям должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в администрации Рязани заявили, что надземный переход обслуживает некоммерческое партнёрство, в адрес которого уже неоднократно составлялись протоколы о некачественной уборке.

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