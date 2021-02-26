Ницца, Франция, , 17:50 — REGNUM Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози объявил на своей официальной странице в Facebook о закрытии популярных у жителей пляжей и Английской набережной в рамках трехдневного карантина в городах, где число зараженных COVID-19 растет особенно быстро.

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Мэр Ниццы уточнил, что на время выходных будут закрыты пляжи, Английская набережная, а также четыре рынка в центре города.

«Нужно в любом случае избегать скоплений людей на этих выходных», — заявил Эстрози.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар в интервью France Info заявил, что мэрия столицы во главе с Анн Идальго предложит правительству Франции на три недели ввести в столице карантин для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

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