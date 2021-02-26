Майкоп, , 17:38 — REGNUM В Республике Адыгея началась работа по подготовке к прохождению паводкоопасного периода. Вопрос обсуждался 26 февраля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова мероприятие провёл вице-премьер РА Вячеслав Сапиев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Здание правительства Республики Адыгея Фото Алексея Гусева

Заместитель председателя комитета РА по делам ГО и ЧС Рашид Манапов доложил, что в Адыгее функционирует комплексная система экстренного оповещения населения, которая предусматривает возможность использования действующих в республике теле‑ и радиоканалов, муниципальных телестудий, отправку смс-сообщений ведущими операторами мобильной связи. Также действует геоинформационная система «Прогноз и оценка развития паводковой ситуации на реках республики, расчет рисков при аварии на гидротехнических сооружениях» — она даёт возможность получать краткосрочные прогнозы. Также, в соответствии с поручением главы Адыгеи, при формировании документов территориального планирования определены зоны возможного затопления, на которых запрещено возведение жилых домов и объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий. В регионе для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создан резерв материальных ресурсов на 37 млн рублей.

Как сообщил начальник Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА Сергей Колесников, что в 2020 году специалисты ведомства провели целый ряд противопаводковых мероприятий за счет федеральных и республиканских средств на общую сумму более 110 млн рублей. В числе этих мероприятий — строительство защитной дамбы на реке Лаба в районе с. Вольное Кошехабльского района, капремонт защитной дамбы на реке Фарс в а. Пшичо, Кабехабль, Хатажукай Шовгеновского района, капремонт защитной дамбы на реке Псенафа в районе с. Еленовское Красногвардейского района, капремонт защитной дамбы на реке Белая в п. Победа Майкопского района. Произведена расчистка русла реки Гиага в Майкопском районе.

В преддверии предпаводкового периода межведомственная комиссия Республики Адыгея проводит ежегодное обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений и водных объектов, расположенных на территории республики.

В числе уже проведенных мероприятий — капитальный ремонт защитного гидротехнического сооружения на реке Лаба в районе а. Кошехабль в 2020 году по линии Росводресурсов. Стоимость работ составила более 38 млн рублей. В 2021 году проводится разработка проектно-сметной документации для расчистки русла реки Белая в границах Майкопа. В 2020 году Адыгеямелиоводхозом проведена очистка коллекторно-дренажных каналов протяженностью около 10 км в Шовгеновском, Красногвардейском, Тахтамукайском районах, стоимость работ составила 13,7 млн рублей.

Врио начальника Главного управления МЧС России по РА Станислав Илющенко доложил, что на территории республики в рамках подготовки к паводку сформирована группировка сил и средств в составе около 4,8 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники. Развитие паводковой ситуации в регионе будет контролироваться ежедневно с течение четырех месяцев — с 1 марта по 30 июня 2021 года. Во всех муниципальных районах будет задействовано 19 оперативных групп. В регионе продолжается создание моделей развития паводковой обстановки в результате подъема уровней воды, что даст возможность заблаговременно прогнозировать обстановку в зоне возможной ЧС и принимать решения по защите населения и территорий. К данной работе привлечены учащиеся технопарка «Кванториум», завершить её планируют до конца 2021 года.

Вячеслав Сапиев подчеркнул, что вопросам защиты от паводков глава Адыгеи уделяет самое пристальное внимание, и все решения должны быть реализовано полностью и своевременно.

«Как подчёркивает глава республики Мурат Каральбиевич Кумпилов, во взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов составлена и отрабатывается дорожная карта по решению проблемных вопросов в сфере защиты от паводков. И здесь важно личное участие руководителей ответственных ведомств и глав муниципалитетов — от этой работы зависит безопасность жителей республики», — сказал Сапиев.