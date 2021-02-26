Москва, , 17:37 — REGNUM Установленные в конце 2020 года тарифы на вывоз мусора не могут быть повышены для населения России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы РФ.

«До настоящего времени антимонопольная служба в установленном порядке не была ознакомлена с инициативой Минприроды о включении средств на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, в тариф на вывоз мусора для населения. Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство активно работает над регулированием в сфере обращения с ТКО, а также принимает все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан на данную услугу.

Помимо этого, ФАС продолжит внимательно следить за изменением тарифов для населения.