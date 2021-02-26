Обнинск, Калужская область, 26 февраля 2021, 17:41 — REGNUM В социальных сетях появилась информация о самоубийстве ученицы Обнинской гимназии, сообщает 26 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Калужской области в «ВКонтакте».
Несчастный случай произошёл накануне. Девочка совершила суицид у себя дома. Подробности произошедшего выясняются. Материал проверки по факту гибели несовершеннолетней находится в следственном отделе.
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