Дамаск, , 17:34 — REGNUM К эскалации напряжённости на Ближнем Востоке ведут последние агрессивные действия США в Сирии, сообщает 26 февраля SANA.

Комментируя авианалёт США по военному объекту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, МИД Сирии заявил:

«Удары ВВС США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате авиаудара США по Дейр-эз-Зору погибли 17 человек, сражающихся против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне Сирийской арабской армии.

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