28 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Архангельск, , 13:00 — REGNUM Артемиево-Веркольский монастырь основан воеводой Афанасием Пашковым на месте церкви, где хранились мощи святого отрока Артемия, убитого молнией летом 1544 года во время помощи отцу на поле. Останки мальчика были погребены родителями в лесу в домовине, а через 33 года найдены священником местной церкви нетленными и перенесены на паперть Никольской церкви поблизости. У воеводы Мезенского и Кеврольского Афанасия Пашкова единственный сын Иеремия в 1645 году сильно заболел, и находился уже при смерти. По легенде воевода отвез умирающего сына и обернул берестой, в которой лежали мощи Артемия. Иеремия излечился, и в благодарность, воевода поставил Артемиевскую церковь и кельи для монахов.

Дороги в Артемиево-Веркольский монастырь зимой так же белоснежны, как и мысли паломников следующих в обитель Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Монастырская площадь образована несколькими храмами – Артемиевским (1806), Успенским собором (1897), Церковью во имя Казанской Божией Матери (1909), трехэтажным корпусом с трапезной и паломническими кельями Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Архитектура собора наиболее изысканная Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Огромный зал собора, полумрак, окна льющие мягкий солнечный свет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Монастырь переживал времена расцвета и периоды оскудения. В 1848 году даже рассматривался вопрос о его закрытии. Но случилось чудо — 5000 рублей на обитель пожертвовала дочь екатерининского фаворита Григория Орлова-Чесменского Анна — в иночестве Агния. С тех пор монастырь укреплялся, и в конце XIX века насчитывал уже 90 монахов.

Крест в Артемиевской церкви Владимир Станулевич © ИА REGNUM Успенский собор — единственный полуразрушенный среди монастырских храмов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Свет и фрески на стенах собора создают особое настроение на молитву Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А солнечные пространства сквозь оконные решетки собора – единство молитвы и природы Владимир Станулевич © ИА REGNUM Церковь во имя Казанской Божией Матери – любимая прихожанами окрестных деревень Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В Гражданскую войну 1918−1920 гг. монастырь оказался в центре боевых действий. Сначала красные устроили здесь базу и разместили Пинежский уездный исполком. Первое время исполкомом разрешил монахам остаться, но вскоре их удалили. В 1919 году, когда на Пинеге восстала стрелковая бригада РККА, обитель стала гнездом мятежников, по которому однажды был открыт артиллерийский огонь. После отступления красных на Верхнюю Тойму монастырь был захвачен белыми разгромившими мятежников и казнившими часть из них утопив в Пинеге.

После установления Советской власти в 1920 году здания монастыря использовались то совхозом, то детской колонией, то инвалидным домом интернатом для детей с ДЦП.

Несколько в удалении стоит деревянная Ильинская церковь Владимир Станулевич © ИА REGNUM Выстроенные в один ряд купола и маковки – единственное на Русском Севера церковно-архитектурное решение Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Наиболее почитаемая в церкви икона — святого Артемия Веркольского с житием Владимир Станулевич © ИА REGNUM На одной линии с Церковью во имя Казанской Божией Матери келейный корпус, гостеприимно открывающий двери перед паломниками Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1990 году с помощью вдовы уроженца Верколы писателя Федора Абрамова Л.В.Крутиковой-Абрамовой он был возвращен церкви, и в наместничество игумена Иосифа Волкова в основном восстановлен. Во всех ранее разоренных храмах проводятся службы, тысячи паломников в год посещают монастырь.

Сразу за Ильинским храмом — часовня во имя праведного отрока Артемия Владимир Станулевич © ИА REGNUM По тропинке среди глубокого снега можно выйти на берег Пинеги Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 2020 году, когда в пинежских Карпогорах развернулось строительство крупнейшего в России лесоперерабатывающего предприятия, его руководитель Владимир Буторин решил создать фонд «Святое Пинежье».

Деревья расступаются и перед нами, на другим берегу Пинеги – село Веркола Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Татьяна Седунова, директор фонда: «Устав «Святого Пинежья» находится на регистрации, формируется его правление, в которое дали согласие войти митрополит Архангельский Корнилий (Синяев), архимандрит Иосиф (Волков), депутат Госдумы РФ Елена Вторыгина, Владимир Буторин и петербургский бизнесмен Яковенко. Мы собираем информацию о храмах нуждающихся в реставрации. В приоритете Веркольский монастырь — его Успенский собор, настоятельский и паломнический корпуса».

Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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