Красногорск, , 17:30 — REGNUM За различные нарушения в Подмосковье на штрафстоянки было перемещено в феврале 295 автомобилей такси. Об этом 26 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Проверки легковых такси проводились управлением регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона совместно с правоохранительными органами. Всего в феврале было проведено 175 таких мероприятия в 49 муниципальных образованиях Подмосковья.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий было изъято и перемещено на штрафстоянку 295 транспортных средств. То число почти в полтора раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Кроме того, было выписано более 1,6 тысячи штрафов, что почти в два раза больше, чем в феврале прошлого года.

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