Красногорск, 26 февраля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. За различные нарушения в Подмосковье на штрафстоянки было перемещено в феврале 295 автомобилей такси. Об этом 26 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Такси

Проверки легковых такси проводились управлением регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона совместно с правоохранительными органами. Всего в феврале было проведено 175 таких мероприятий в 49 муниципальных образованиях Подмосковья.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий было изъято и перемещено на штрафстоянку 295 транспортных средств. То число почти в полтора раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Кроме того, было выписано более 1,6 тысячи штрафов, что почти в два раза больше, чем в феврале прошлого года.