Луганск, , 17:22 — REGNUM Четыре раза за сутки 25 февраля ВСУ обстреляли территорию ЛНР, сообщает 26 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Атакованы были районы сёл Лозовое, Нижнее Лозовое и Желобок: по ним украинские боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9), автоматического станкового гранатомёта (АГС-17), применяли и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за минувшую неделю 14 раз обстреляли территорию ЛНР и 38 раз — территорию ДНР.

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