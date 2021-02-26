Москва, , 17:21 — REGNUM Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сделала прививку от коронавируса российской вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом она сообщила 26 февраля на встрече с политологами и экспертами.

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«Я тоже привита давно. Только вакциной от «Вектора», — сказала глава ЦИК, отметив, что «всем советует» последовать её примеру и также вакцинироваться.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», 14 октября получила регистрационное удостоверение, а 16 ноября Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.