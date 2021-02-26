Москва, , 17:17 — REGNUM Температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки в 6,4 градуса по шкале Цельсия, сообщает 26 февраля интернет-портал «Метеоновости».

Предыдущий рекорд зимнего потепления был зафиксирован в феврале 1990 года и составлял 6,0 градуса Цельсия.

«К 16 часам температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса», — указано в сообщении портала.

Такое резкое повышение температуры обусловлено не только приходом теплого антициклона, но и солнечной погодой, наблюдавшейся в столице России после 14:00 мск.

На улицах Москвы интенсивно тает снег, коммунальщики пытаются предотвратить затопления.

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