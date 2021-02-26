Рязань, , 17:18 — REGNUM Кусок льда обрушился с надземного пешеходного перехода на проезжающий под ним автомобиль на Московском шоссе в Рязани 26 февраля. У иномарки значительные повреждения, женщина-пассажир получила сотрясение мозга.

На фотографиях водителя видно, что лёд разбил люк на крыше, смяты капот и правое крыло автомобиля. У мужчины незначительные повреждения рук и щеки, а у его пассажирки медики зафиксировали сотрясение мозга, повреждения мягких тканей головы и порезы.

«Врач сказал: если бы на 2 см правее, то смерть. Вопрос к чиновникам: ни одно из министерств не было готово то к снегопадам, то к потеплению? Ущерб теперь кто будет оплачивать? А если бы ребёнок ехал со мной?» — рассказал рязанскому порталу «Ya62.ru» водитель.

В мэрии пояснили, что надземный пешеходный переход в районе автовокзала принадлежит и обслуживается некоммерческим партнёрством «Переход». В отношении юридического лица в 2021 году уже дважды составлялись протоколы о ненадлежащем содержании объекта. 26 февраля акт и протокол составили в отношении директора организации.