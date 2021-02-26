Москва, , 17:17 — REGNUM В январе 2021 года количество пострадавших в ДТП в Москве сократилось на 43%. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Число аварий, в которых водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 65%. Количество ДТП с участием такси снизилось на 58%, с каршерингом — на 62%.

В ДТП, причиной которых стало превышение скорости, в январе 2021 году в Москве погибли девять человек.

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