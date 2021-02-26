Москва, , 17:14 — REGNUM Московским бюджетникам стали поступать сообщения от руководства с просьбой проголосовать на платформе «Активный гражданин» по вопросу установки на Лубянке памятника Феликсу Дзержинскому либо Александру Невскому. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в одной из столичных бюджетных организаций.

«Нам пришло сообщение с просьбой помочь и поддержать голосование по памятнику в Москве на платформе «Активный гражданин», — сказал собеседник агентства.

По его словам, агитация за тот либо иной памятник отсутствовала — бюджетников попросили сделать выбор самостоятельно.