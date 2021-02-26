Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Власти Ленинградской области с 1 марта 2021 года прекращают действие ряда ковидных ограничений, среди которых запрет на круглосуточную на работу общепита в «красной» зоне. Кроме того, родители смогут присутствовать на детских праздниках, также смягчены правила проведения массовых мероприятий. Соответствующее постановление губернатор регион Александр Дрозденко подписал 26 февраля.

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Ввиду того, что в пяти районах Ленинградской области ситуация улучшилась, они переведены в зоны с более мягкими ограничениями. Всеволожский и Сланцевский районы из «красной» зоны перешли в «желтую». Сосновый Бор, Ломоносовский и Лужский районы перешли из «желтой» в «зеленую» зону.

Таким образом с 1 марта районы в первой («красной») зоне будут районы: Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы. Во второй («желтой») зоне — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы, а в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

С 1 марта региональные власти снимают ограничения по времени обслуживания для кафе и ресторанов в «красной» зоне — теперь они могут работать круглосуточно. При этом обязательными для предприятий общепита в «красной» и «желтой» зонах остаются дистанция между столами 1,5 метра и обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использование одноразовой посуды.

Также скорректированы ограничительные меры для проведения мероприятий. С 1 марта разрешены массовые мероприятия в «красной» зоне, однако, участвовать в них могут не более 300 человек на открытом воздухе, в помещении — не более одного человека на 4 кв. м и не более 50% заполняемости зала. Соблюдение социальной дистанции и использование масок при этом обязательно.

Помимо этого во всех районах разрешено проведение праздничных мероприятий образовательными организациями с участием родственников детей, при обязательном применении масок.

Изменено и количество участников мероприятий, проводимых в помещениях, муниципальными властями и органами исполнительной власти Ленинградской области. Так, в «красной» и «желтой» зонах в помещениях разрешена заполняемость зала 50% и 75% соответственно, но не более одного человека на 4 кв. метра.

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