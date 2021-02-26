Киев, , 17:11 — REGNUM Депутаты городского совета Ивано-Франковска призвали высшую власть страны на законодательном уровне запретить фактическую деятельность партий, которые «продвигают интересы российского агрессора».

Соответствующее обращение было принято на сессии горсовета 26 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы заявления уточняют, что речь идет о партиях «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Верховной раде нынешнего созыва) и партии Шария (по результатам последних местных выборов представлена в ряде горсоветов, в т.ч. в крупных городах страны).

В заявлении отмечается, что члены вышеупомянутых политических партий своей деятельностью «откровенно заигрывают со страной агрессором Российской Федерацией, что несет большую угрозу для экономической, политической и социальной жизни украинского государства и способствуют расколу украинского общества».

Напомним, что накануне аналогичное обращение к центральной власти принял Черновицкий городской совет.