Париж, , 17:11 — REGNUM Назрела необходимость саммита «нормандской четвёрки», сообщил 26 февраля журналистам украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом в Париже украинский дипломат сказал, что Украина открыла пункты пропуска в Счастье и в Золотом, но «они остаются всё ещё закрытыми с той стороны».

Владимиром Путиным». Кулеба «Мы убеждены: чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит «нормандской четвёрки». Несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с [президентом России]».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий саммит стран «нормандский четвёрки» (9 декабря 2019 г.), в которую помимо России и Украины, входят Германия и Франция, постановил, что украинские власти должны включить в своё законодательство «формулу Штайнмайера», а также особый порядок местного самоуправления республик Донбасса, но это так и не было сделано.

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Позже, 12 января 2021 г., прошла встреча «нормандской четвёрки» на уровне советников лидеров стран, в которой от России участвовал Дмитрий Козак.

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