Инта, Коми, , 17:06 — REGNUM Глава золотодобывающей компани «Голд Минералс» оштрафован на 50 тысяч рублей за злостное неисполнение судебного решения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Еще в 2016 году суд вынес решение о возврате в федеральную собственность участка, на котором компания планировала вести золотодобычу. На предприятие была возложена обязанность не только освободить земли, но и привести их в первоначальное состояние. Земля, которую арендовала компания, теперь входит в состав национального парка «Югыд-Ва».

С тех пор золотодобытчики вывезли только часть оборудования. При этом техника компании продолжала находится на территории месторождения «Чудное» вплоть до 2020 года. По этой причине в отношении гендиректора компании отделом судебных приставов по Инте УФССП по Коми было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Напомним, в 2009 году компания «Голд Минералс» получила лицензию на геологическое изучение и промышленное освоение месторождения «Чудное» сроком до 2029 года. В январе 2010 года минприроды России согласовало новые границы национального парка «Югыд ва», откуда были исключены участки возможной добычи золота. При этом в начале 2010 года Гринпис России требовал запретить добычу золота на территории нацпарка, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Глава Коми Владимир Уйба в этом вопросе встал на сторону золотодобытчиков, заявив, что границы парка необходимо сдвинуть.