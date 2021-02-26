Киев, , 17:03 — REGNUM Народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что санкции в отношении него лично, жены и однопартийцев — это отвлекающий маневр, рассчитанный на то, что политик будет занят решением искусственно созданных проблем и не станет мешать нынешней власти и дальше вести страну к социальной и экономической катастрофе.

Заявление парламентария приводит 26 февраля пресс-служба ОПЗЖ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук отметил, что из него уже не первый год пытаются сделать «токсичного» политика, но это никогда не влияло, не повлияет и сейчас на принципиальность его позиции в отношении незаконных действий, в том числе со стороны власти.

»…То, что пытается сделать власть, ей до конца не удастся. Это не первый год, даже не первое десятилетие, не первые попытки сделать из меня токсичного. Именно эти попытки и предпринимаются, особенно сегодня, потому что моя позиция всегда была и, я хочу заверить, остается принципиальной и последовательной. Такой она будет и сегодня, и завтра. В партии меня хорошо понимают и поддерживают. И все решения Стратегического совета направлены на одно: на борьбу с действующей властью, на борьбу с той агонией, которую демонстрирует сегодня власть Зеленского и его окружения. И мы будем продолжать эту борьбу», — сказал народный депутат.

Что касается обвинений в финансировании терроризма, Медведчук подчеркнул, что это «голословные и бездоказательные» обвинения, потому что по факту ни самому политику, ни его семье, ни его коллегам по партии предъявить нечего.

«Это является полным абсурдом и глупостью, поэтому ничего не предъявили. Более того, я вам хочу сказать, что предъявить мне, или моему коллеге, народному депутату Козаку, или нашим женам вопрос, связанный с финансированием терроризма, — это не просто глупость космического порядка, это ограниченность людей, которые пытаются идти по этому пути», — сказал председатель политсовета ОПЗЖ.

Кроме того, он отметил, что все незаконные обвинения, которые власть использовала для введения санкций, можно и нужно оспаривать в Верховном суде, даже если на это потребуется не один год.

«Вот именно эта ограниченность и эта примитивность были использованы в решении СНБО и в указе президента. Поэтому с этой глупостью сегодня можно спорить через Верховный суд, а это месяцы и годы. Вот идите и спорьте, идите и отмывайтесь… Но я вам хочу сказать: да, мы будем спорить, да, мы будем защищаться, но при этом мы будем бороться», — добавил лидер оппозиции.

По мнению Медведчука, власть рассчитывала на то, что, создавая проблемы ему и его семье, сможет отвлечь внимание политика от плачевной ситуации в стране. Но ошиблась.

«Может быть, расчет был на то, что мы будем заниматься собой, а не будем заниматься исправлением той критической ситуации, которая сложилась сегодня в Украине. Будем, будем продолжать, будем все делать, в том числе и будем защищаться в соответствии с Конституцией и нормами закона, которые игнорируют Зеленский и его окружение», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков предположил, что процессы преследования представителей оппозиционных сил на Украине могут набирать обороты.

«Такие опасения, конечно, есть. Мы видим достаточно грубые, жёсткие, незаконные методы, которые принимаются в отношении ведущих политиков, которые имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всём разделяют точку зрения действующей власти», — сказал он, комментируя ситуацию на Украине.

До этого сам Медведчук заявлял, что украинская власть в борьбе с оппозицией не гнушается никакими методами — в ход идут личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес.