Москва, , 16:58 — REGNUM Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда РФ.

«Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Арарат Мирзоян обратился с просьбой «во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма» оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких задержанных во время нагорно-карабахского конфликта армянских женщин.

В свою очередь, Матвиенко выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы.