Москва, , 16:56 — REGNUM Более 300 тыс. пользователей портала «Активный гражданин» 26 февраля приняли участие в голосовании по памятнику, который следует установить на Лубянской площади в Москве.

По данным на 16:47, в опросе приняли участие 300 397 пользователей портала. Они отвечают на вопрос, какой именно памятник следует установить на площади. Предложено два варианта — памятник князю Александру Невскому или советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому. Ранее монумент основателя ВЧК находился на площади, но был снесён в октябре 1991 года.

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Пока в голосовании лидирует вариант с памятником Невскому — 164 386 голосов (55%). У Дзержинского 136 011 (45%).

Как ранее отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, истинной целью организаторов опроса на сайте «Активный гражданин» о памятнике на Лубянской площади является попытка создать на ровном месте раскол в обществе.

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