Киев, , 16:55 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о введении санкций против Белоруссии.

Об этом сообщил 26 февраля народный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Политик уточнил, что таким образом Шмыгаль отреагировал на его депутатский запрос.

Согласно источнику, премьер Украины поручил рассмотреть вопрос о санкциях против Белоруссии трем ведомствам — министерству иностранных дел, государственной пограничной службе и министерству экономики.

Также Гончаренко уточняет, что речь идет о санкциях против чиновников и бизнесменов, «близких к режиму Александра Лукашенко».

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране «нецелесообразно» вводить экономическиесанкциям против Белоруссии, поскольку это «противоречий самому духу отношений между украинским и белорусским народами». Вместе с тем он подчеркнул, что по мнению Киева, белорусские чиновники, задействованные в «репрессиях против народа», должны понести ответственность.