Торонто , , 18:23 — REGNUM Университеты Онтарио обратились к правительству Канады за помощью после того, как потеряли более $500 млн из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает 26 февраля The Canadian Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

В связи с переходом на онлайн обучение, студенты покинули общежития, что привело к крупным убыткам в 21 университете провинции.

Теперь Совет университетов Онтарио обратился к властям, чтобы избежать дополнительных убытков.

Глава совета Стив Орсини заявил, что «отсутсвие поддержки правительства замедлит восстановление экономики и может привести к закрытию некоторых учебных заведений».

Орсини также добавил, что раз об окончании пандемии говорить еще рано, то университеты вновь столкнутся с новыми расходами, и поэтому власти должны предоставить долговременную стратегию помощи.

Напомним, что за последние 24 часа в Канаде выявили более 3 147 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять примерно 863 495. Это следует из данных, опубликованных 26 февраля американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.