Вашингтон, , 16:54 — REGNUM За последние сутки в США было зафиксировано 75,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 февраля университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за 24 часа медики зарегистрировали 75 176 новых случаев COVID-19. С учетом этих данных, общее число заражений в США составило 28 413 746.

За тот же период в США умерли 2237 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии в США 508 314 человек признаны умершими от последствий заражения коронавирусом.

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