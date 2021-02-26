Прага, , 16:52 — REGNUM По итогам заседания правительства Чехии вечером 25 февраля было принято решение обратиться к Польше с просьбой о размещении пациентов с COVID-19 из Чехии в польских учреждениях здравоохранения. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатный журналистам.

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«Мы обратимся к польскому правительству с соответствующей просьбой. Взамен мы предложим возможность бесплатно размещать польских пациентов в больницах Чехии», — отметил он.

По его словам, причиной такого обращения стала нарастающая угроза нехватки мест в чешских больницах для пациентов с тяжелой формой COVID-19 — в стране продолжается вторая волна пандемии. Особенно высокая угроза в таких городах, как Градец Краловы и Карловы Вары. Риск также растет в Плзене, Уйстеке, Пардубице и Либереце, отметил Блатный.

При этом, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагал Праге разместить в польских больницах чешских пациентов. 18 февраля он во время пресс-конференции заявил, что Польша ждет соответствующий сигнал от партнеров из Чехии и Словакии.