Луганск, , 16:52 — REGNUM Число обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ, зафиксированных за минувшую неделю, достигло 14, сообщил 26 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

Атаки по ЛНР велись из станковых противотанковых гранатомётов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Обстрелам ВСУ подверглись районы посёлка городского типа Фрунзе и села Желобок (семь гранат), район посёлка Молодежное (четыре обстрела).

Кроме того, село Лозовое было обстреляно из 82-мм миномётов и автоматического станкового гранатомёта, районы сёл Калиновка и Санжаровка — из ручного противотанкового гранатомёта, АГС и стрелкового оружия, район села Нижнее Лозовое — из РПГ и стрелкового оружия.

Кроме того, отмечает Осадчий, военнослужащий Народной милиции ЛНР был ранен украинскими боевиками при перемещении на наблюдательном пункте. Также Народная милиция республики перехватила на этой неделе ударный беспилотник ВСУ в район посёлка городского типа Калиново.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, территория ДНР со стороны ВСУ была за неделю атакована 38 раз.

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