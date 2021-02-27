с. Красное,
27 февраля 2021, 11:00 — REGNUM Село Красное на острове Бревенник, в дельте Северной Двины — одно из наиболее красивых сел в окрестностях Архангельска. Потому, что оно стоит на одиноком выступе морены, и под ногами не торф, а белый песок, на котором растут двухсотлетние сосны.
В село Красное на острове в дельте Северной Двины ведет ледяная дорога
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Напротив каждого дома – катер или лодка
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Здесь жили поморы – мастера морского промысла
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В первой линии дом Никитины, они живут в Красном уже несколько столетий
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Солнечное утро приходит в Красное с реки
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Зимой другая красота, но в центре ее снова река, старинные дома и те же сосны — плюс белое безмолвие вокруг. Большинство деревень на островах зимой безлюдны, но Красное полно жизнью. Здесь ездят на вездеходах — самом надежном на островах транспорте, снегоходах, ловят рыбу, топят печи, гуляют в лесу. Иногда приезжают горожане — полюбоваться природой.
Солнце можно застать врасплох, выскочив из тени изб
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Самое надежное средство передвижения круглый год – вездеход
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Они в Красном, как и лодки, у каждого дома
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Летом в селе можно идти на все стороны, а зимой – только по тропикам в глубоком снегу
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Закатное солнце предвестник ночи
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
До революции в Красном, помимо прочих, жили зажиточные крестьяне Никитины — владельцы кирпичного завода. От них остались дома — как раковины моллюсков. Хозяев внутри уже нет, осталась только красивая раковина. В них держат кроликов и кур.
Дома крестьян Никитиных, бывших владельцев кирпичного завода, сейчас пусты. Там держат кроликов и кур
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Но есть ухоженные дома как игрушки
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Хотя под вагонкой, тот же двухсотлетний сруб поморской избы
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Здесь растут двухсот‑ и трехсотлетние деревья
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Солнце попало в сачок
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Летом до Красного можно добраться на теплоходе, зимой — по льду Северной Двины. Ледяная дорога неофициальная, но надежная, и если не было метелей и оттепелей, то на нее уйдет минут 20 от поселка Цигломень, что под Архангельском.
Достопримечательность Красного – сосновая роща
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
День идет к концу, и следы снегоходов указывают путь обратно
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
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