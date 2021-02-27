27 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

с. Красное, , 11:00 — REGNUM Село Красное на острове Бревенник, в дельте Северной Двины — одно из наиболее красивых сел в окрестностях Архангельска. Потому, что оно стоит на одиноком выступе морены, и под ногами не торф, а белый песок, на котором растут двухсотлетние сосны.

В село Красное на острове в дельте Северной Двины ведет ледяная дорога Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Напротив каждого дома – катер или лодка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Здесь жили поморы – мастера морского промысла Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В первой линии дом Никитины, они живут в Красном уже несколько столетий Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Солнечное утро приходит в Красное с реки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Зимой другая красота, но в центре ее снова река, старинные дома и те же сосны — плюс белое безмолвие вокруг. Большинство деревень на островах зимой безлюдны, но Красное полно жизнью. Здесь ездят на вездеходах — самом надежном на островах транспорте, снегоходах, ловят рыбу, топят печи, гуляют в лесу. Иногда приезжают горожане — полюбоваться природой.

Солнце можно застать врасплох, выскочив из тени изб Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Самое надежное средство передвижения круглый год – вездеход Владимир Станулевич © ИА REGNUM Они в Красном, как и лодки, у каждого дома Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Летом в селе можно идти на все стороны, а зимой – только по тропикам в глубоком снегу Владимир Станулевич © ИА REGNUM Закатное солнце предвестник ночи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

До революции в Красном, помимо прочих, жили зажиточные крестьяне Никитины — владельцы кирпичного завода. От них остались дома — как раковины моллюсков. Хозяев внутри уже нет, осталась только красивая раковина. В них держат кроликов и кур.

Дома крестьян Никитиных, бывших владельцев кирпичного завода, сейчас пусты. Там держат кроликов и кур Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но есть ухоженные дома как игрушки Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Хотя под вагонкой, тот же двухсотлетний сруб поморской избы Владимир Станулевич © ИА REGNUM Здесь растут двухсот‑ и трехсотлетние деревья Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Солнце попало в сачок Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Летом до Красного можно добраться на теплоходе, зимой — по льду Северной Двины. Ледяная дорога неофициальная, но надежная, и если не было метелей и оттепелей, то на нее уйдет минут 20 от поселка Цигломень, что под Архангельском.

Достопримечательность Красного – сосновая роща Владимир Станулевич © ИА REGNUM

День идет к концу, и следы снегоходов указывают путь обратно Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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