Волгоград, , 16:55 — REGNUM Земельные участки, необходимые для расширения улицы Ангарской в Дзержинском районе, приобретёт у собственников администрация Волгограда. На них не располагаются жилые здания, а благодаря реконструкции проезжая часть дороги расширится до четырёх полос, сообщили 26 февраля в мэрии.

Полностью выкупят только два участка, попадающие в зону строительства, остальные — частично. Один участок площадью порядка 185 соток уменьшится на девять соток, во втором, площадью около 30 соток, изымут 10 соток. Кроме того, администрация выкупит шесть гаражей и нежилое здание, располагающееся рядом с земельными участками на основании договора аренды. Для определения стоимости объектов привлекут независимых лицензированных экспертов

Реконструкция улицы Ангарской затронет 800 метров от улицы им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции. Вдоль дороги обустроят новую линию наружного освещения, съезды, примыкания и пешеходные тротуары.