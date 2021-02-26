Москва, , 16:57 — REGNUM Ожидается, что к середине дня 27 февраля сугробы в Москве уменьшатся на десять сантиметров. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На данный момент температура в столице продолжает подниматься. Столбики термометров показывают 5,1 градусов выше нуля, что на 7−8 градусов выше многолетней нормы. Это потепление должно привести к активному таянию сугробов.

«Уникальность состоит в том, что подобного рода мощное вторжение атлантического тепла в конце февраля в среднем случается раз в четверть века. Показатели термометров уже заняли третью строчку пьедестала. В этой связи сугробы продолжат таять и за ближайшие 24 часа уменьшатся на десять сантиметров. То есть высота снежного покрова составит около 44 сантиметров», — подчеркнул Тишковец.

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