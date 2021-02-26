Саранск, , 16:46 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов отправил региональное правительство в отставку. Об этом стало известно в ходе сессии Госсобрания региона.

Руководитель республики признал работу правительства неудовлетворительной.

Как сообщало ИА REGNUM, Здунов был назначен на пост исполняющего обязанности главы республики 18 ноября.

В феврале 2018 года он занял пост премьер-министра Дагестана, до этого в течение почти трёх лет работал министром экономики Татарии.

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