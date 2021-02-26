Варшава, , 16:45 — REGNUM 27−28 февраля в отелях курортных регионов Польши пройдет санитарно-эпидемиологическая проверка. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич журналистам.

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«Данная проверка будет вызвана тем, что позапрошлые выходные показали, насколько люди могут быть безответственными и полностью игнорировать социальные ограничения на курортах», — отметил Андрусевич.

Напомним, в связи с ослаблением эпидемических ограничений в Польше, в минувшие выходные 13−14 февраля на горнолыжный курорт в Закопане приехали несколько тысяч туристов. Они в основном не соблюдали масочный режим и меры социальной дистанции. В результате этого около 200 человек были оштрафованы, а в правительстве задумались о преждевременности ослабления социальных ограничений.

1 февраля вступило в силу решение польского Сейма об ослаблении ряда социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С этого дня в стране открыты, в частности, спортивные объекты. Остальные объекты, в том числе отели, кафе и рестораны остаются закрытыми. Кроме того, продолжается обязательный масочный режим.