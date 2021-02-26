Москва, , 16:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонные переговоры, сообщает 26 февраля пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин и Курц обсудили вопрос поставок в Австрию и перспективы совместного производства антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

Пресс-служба отмечает, что разговор был инициирован австрийской стороной.

«Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания ее совместного производства. В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», — указано в сообщении Кремля.

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